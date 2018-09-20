В Риме автомобиль сбил группу пешеходов недалеко от въезда в Ватикан

Как минимум четыре человека пострадали. Это семья из Польши. По предварительным данным, которые приводят местные СМИ, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. За рулём находился 35-летний итальянец. Он не превышал скорость и не пытался сбежать с места происшествия.