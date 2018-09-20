В Госдуме во 2 чтении рассмотрят законопроект об ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста
В Госдуме сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Документ предусматривает штрафы в размере до двухсот тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев либо обязательные работы до трёхсот шестидесяти часов. В законопроекте также уточняется, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до того, как человек получает право выйти на пенсию по старости. Ко второму чтению законопроект не претерпел никаких изменений, отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии5
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cromwel 20 сентября 2018 | 07:50
Сейчас после сорока на нормальную работу не устроится. А теперь вообще жопа будет. Уроды.
krek63 20 сентября 2018 | 07:58
Ещё один дурной закон
veliratsepp 20 сентября 2018 | 07:59
Закон о воровстве у пенсионеров уже приняли. Теперь взялись за предпенсионеров.
Неужели непонятно, что теперь и предпенсионерам на работу не устроиться?
Один Золотов мог бы содержать тысяч десять пенсионеров. Они б за это ходили на дуэли - болеть за кормильца.
ngilmutdinov 20 сентября 2018 | 08:04
Значит, будут увольнять за 6 лет до выхода на пенсию.
dwon 20 сентября 2018 | 08:05
главное свалить ответственность с больной головы на здоровую