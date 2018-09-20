Минкомсвязи предложило обязать импортёров устанавливать на ввозимые в РФ компьютеры российские антивирусные программы
Минкомсвязи предложило обязать импортёров устанавливать на ввозимые в страну компьютеры российские антивирусные программы. Об этом пишет газета «Коммерсант». Чтобы избежать претензий со стороны Всемирной торговой организации, введение нормы собираются связать с обеспечением национальной безопасности. Участники рынка отмечают, что отсутствие конкуренции может негативно сказаться на качестве.
Комментарии9
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democ 20 сентября 2018 | 07:27
Эти антивирусники - как "прослушки" на телефоны?
opiatnovyi63 20 сентября 2018 | 07:39
democ: А слово и мнение потребителя никого не интересует?
benin_papa__ 20 сентября 2018 | 07:47
opiatnovyi63:
Кто умеет что-то делать, тот делает. А кто не умеет, те глистообразно норовят к первым присосаться.
Ничего нового.
stopkran1969 20 сентября 2018 | 07:29
Хорошо бы их ещё святой водой сразу окатывать
sasass 20 сентября 2018 | 07:31
Все правильно - под контролем ФСБ должно быть все...
andre_klimov 20 сентября 2018 | 07:31
Когда государство предложило удалять "ПОЧТИ все" предустановленные программы, оно имело в виду "кроме устанавливаемого по распоряжению государства spyware"?
benin_papa__ 20 сентября 2018 | 07:43
А на каждый ввозимый трактор устанавливать отечественную борону-суковатку.
aleksei123m 20 сентября 2018 | 07:46
Принудительное решение вопроса российских производителей за счет потребителей.
prade 20 сентября 2018 | 07:49
Это понятно, и импортеры выполнять предписание. Но как они заставят пользователей не удалять российские антивирусы и взамен установить то, что они хотят?