Кемеровский областной суд оставил под арестом еще на три месяца Юлию Богданову — бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» (основной собственник ТЦ «Зимняя вишня»), обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТЦ, из-за которого 25 марта погибли 60 человек, передает корр. ТАСС из зала заседаний.