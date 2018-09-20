Экс-директору компании — владельца ТЦ «Зимняя вишня» не удалось оспорить арест
Кемеровский областной суд оставил под арестом еще на три месяца Юлию Богданову — бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» (основной собственник ТЦ «Зимняя вишня»), обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТЦ, из-за которого 25 марта погибли 60 человек, передает корр. ТАСС из зала заседаний.
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sasass 20 сентября 2018 | 07:35
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