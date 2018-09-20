Суд арестовал акции экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина
Это связано с разделом имущества с бывшей супругой, сообщает РБК со ссылкой на её адвоката Елену Бойцову. Сам Грудинин отказался комментировать решение суда. Издание напоминает, что бывший кандидат в президенты развёлся с женой в июле этого года.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mr_samgin 20 сентября 2018 | 07:30
Откуда у советского человека живущего честно на зарплату, нашлись деньги для выкупа целого совхоза?
А вы говорите Золотов....
omichka 20 сентября 2018 | 07:34
"Жениться нужно на сироте"...
cromwel 20 сентября 2018 | 08:08
Обычный жулик, вор и приспособленец начала девяностых. И комунякам не спроста присосался. Там такие же сидят.