Суд арестовал акции экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина

Это связано с разделом имущества с бывшей супругой, сообщает РБК со ссылкой на её адвоката Елену Бойцову. Сам Грудинин отказался комментировать решение суда. Издание напоминает, что бывший кандидат в президенты развёлся с женой в июле этого года.