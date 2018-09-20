Следователи начали проверку по жалобам на нарушения во время второго тура выборов губернатора в Приморье
Уголовных дел пока нет, сообщили агентству Интерфакс в краевом управлении СК. Тем временем секретарь избирательной комиссии Приморья Наталья Камаева заявила, что поддерживает позицию ЦИК о необходимости отмены результатов выборов. При этом она добавила, что не знает, как выскажутся остальные члены избирательной комиссии. Отменить результаты из-за нарушений накануне рекомендовала глава ЦИК Элла Памфилова. Между тем издание The Bell со ссылкой на источники утверждает, что срыв выборов был спланирован. Согласно этим данным, сценарий с фальсификациями и последующей отменой результатов придумали, когда стало ясно, что соперник кандидата от «Единой России» коммунист Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом.
Комментарии3
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democ 20 сентября 2018 | 07:24
"Уголовных дел пока нет..."
И не будет. Только разнос за "топорную" работу, и премии в будущем за проход единоросса.
ansh 20 сентября 2018 | 07:38
democ: У/д скорее всего будут. Для отвода глаз в топку бросят несколько пешек, распустят одну или несколько комиссий, вот мол, торжество правового государства.
Писал же Есенин: "Страна негодяев". Так оно и есть...
sasass 20 сентября 2018 | 07:37
Когда власть колбасит уголовных дел не бывает ....