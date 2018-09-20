Лидеры КНДР и Южной Кореи сегодня посетят священную гору Пэктусан

Поездка состоится в рамках визита южнокорейского президента в Северную Корею.

Главы двух корейских государств впервые побывают на горе Пэктусан (в переводе «белоголовая»). Она расположена на границе с Китаем и представляет собой потухший вулкан, в кратере которого образовалось озеро. Гора считается священной у жителей обеих Корей, с ней связаны древние легенды о происхождении нации. Пэктусан упоминается в тексте гимнов КНДР и Южной Кореи.

Поездка к вулкану станет символическим завершающим эпизодом визита южнокорейского президента Мун Чже Ина в Северную Корею. После этого он вернется в Сеул. В ходе прошедшего накануне саммита в Пхеньяне стороны подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации, нормализовать двусторонние отношения и возобновить сотрудничество в ряде сфер. Кроме того, лидеры двух стран фактически провозгласили прекращение состояния войны.

Как ожидается, Ким Чен Ын в ближайшее время нанесет ответный визит в Южную Корею.