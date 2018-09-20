Двухдневный неформальный саммит Европейского союза с участием Великобритании откроется сегодня в Зальцбурге

Двухдневный неформальный саммит Европейского союза с участием Великобритании откроется сегодня в австрийском Зальцбурге. На нем, как ожидается, будет обсуждаться в том числе ситуация вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй проинформирует участников саммита ЕС по так называемому «делу Скрипаля». Об этом глава Евросовета Дональд Туск сообщил в письме лидерам стран Евросоюза. Пока неизвестно, будет ли в ходе переговоров обсуждаться введение новых санкций в отношении России, которую Лондон обвиняет в причастности к покушению. Однако, по некоторым данным, Мэй хочет призвать лидеров поторопиться с принятием нового механизма, который позволит вводить ограничительные меры в качестве ответа на применение химического оружия. Необходимость утверждения этого режима Евросоюз обсуждал еще в конце июня. Напомню, что в начале сентября Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, как утверждает Лондон, являются сотрудниками российской военной разведки. Британские власти убеждены, что покушение было совершено с санкции высшего руководства России.

Москва отрицает свою причастность к покушению на Скрипалей. А сами Петров и Боширов ранее в интервью RT заявили, что не работают в ГРУ, а в Солсбери ездили как туристы.