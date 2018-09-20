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Эксклюзив Эха 07:03, 20 сентября 2018

Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, ещё более совершенных образцов вооружений

Такие заявления делаются для поднятия рейтинга президента, денег в бюджете на эти программы уже нет, сказал в эфире «Эхо Москвы» руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

В свою очередь военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Эху» отметил, что заявления Путина о поступлении новейшего вооружения, превосходящего западное, говорят о вступлении России в гонку вооружений.

Комментарии

24

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democ 20 сентября 2018 | 07:11

Да он просто коллекционер. Кто - то коллекционирует марки, кто - то старинное оружие, ну а САМ - образцы вооружения...

ramses333 20 сентября 2018 | 07:18

democ: Похоже, Путин уже коллекционирует собственные приступы старческой деменции.

romashka__ 20 сентября 2018 | 07:29

Другой стратегии развития России в умах кремлежуликов нет. Только война и... понты.

serge_moro 20 сентября 2018 | 07:33

romashka__: Евреи еще в небе-спросил офицер установки С-200.

Нет уже давно улетели -последовал ответ. Ах,эти суки улетели . А ну взять цель любую,что в небе осталaсь -,скомандовал российский офицер.

С-200 стало выпускать ракеты по всему периметру и офицер с крикoм -Россия вперед !! Бей жидов !! Спасай сирийцев,и иранцев !!

Вот, вот , сбили ,наконец этих еврейцев-красноармейцев -не мог угомониться офицер,который видел ,что подбили наконец самолет . Офицеру армии Коротышки очень хотелось ,чтобы это был самолет с евреями . Но, увы самолет оказался ИЛ -созвучно с ИГИЛ . В этом ИЛe оказались 15 русских офицеров разведки, которые все погибли. А где же эти суки евреи ?Так они же давно улетели и пьют бульон с мацой.

Вот суки еврейские !! Они снова ушли от нас-подытожил офицер комплекса С-200 . Затем он достал флягу отпил пару глотков водки ,всмотрелся в небо и нигде не мог найти евреев. Одни звезды .

И вдруг офицеру стало мерещиться ,что в небе горят тысячи шестиконечных звезд Давида . Офицер скомандовал- Взять цель . шестиконечные звезды !!

P.S. Мои соболезнования всем близким погибших офицеров от рук идиотов российской армии

sensei54 20 сентября 2018 | 07:21

democ: Рекламные буклеты от ВПК он коллекционирует.

ss2020 20 сентября 2018 | 07:13

вова: ты пока из старых научись попадать! а то, то боинг то ил-20...рано тебе ещё совершенные!)))

rihard 20 сентября 2018 | 07:13

Будете есть пушки и лечиться свинцом от благодетеля.

lenin3 20 сентября 2018 | 07:15

Ну,все,ептыть,на следующем параде 9-го мая по Красной площади пойдут надувные боевые терминаторы...)))

woodworld 20 сентября 2018 | 07:15

Ну куда уж более то

olgalevtova 20 сентября 2018 | 07:16

дедуша развлекает себя войнушками

stoik33 20 сентября 2018 | 07:17

В начале тысячелетия единоросы уже обещали экономически обогнать развитые государства.Когда те: "будут идти в фарватере российской экономики." Уже обогнали. Ага. Как же. Теперь взялись за стрелялки. Шутеры хреновы.
Так и видится главнокомандующий на деревянной лошадке с детской сабелькой, гордо воздетой вверх. И бескозырка, отчетливо врезавшаяся в ботокс. Уууурррряяяя!

stopkran1969 20 сентября 2018 | 07:17

Надувные войска, картонные танковые дивизии и новые формочки для оловянных солдат, зелёные латексные человечки

ramus 20 сентября 2018 | 07:18

Качество питания населения г-на Путина не заботит.

(комментарий скрыт)

ppvngavr 20 сентября 2018 | 07:22

Путин выходит на финишную прямую, ведущую страну в пропасть. Подробнее об этом - в публикации:
"На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117

vadimp 20 сентября 2018 | 07:22

"Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, ещё более совершённых образцов вооружений"

Ага щаззз! :)
Для начала образование с наукой на ноги поставь, технологии заведи, а уж потом о новом ... . Мультики то и обезьян показывать может.

ss2020 20 сентября 2018 | 07:28

эти малыши такие неугомонные...! всё новые и новые игрушки подавай!)))

alexakimfaa 20 сентября 2018 | 07:30

Недаром же Игорь Шувалов как-то говорил,что россиянам предстоит "затянуть пояса потуже"..Но,он тогда имел ввиду последствия аннексии Крыма,но никак не гонки вооружений..А тут - раз, и...

chapter_2 20 сентября 2018 | 07:31

Зачем разрабатывать новые, ещё более совершённые образцы вооружений, если внешняя безопасность России на 100% обеспечена атомным оружием и ракетами для его доставки? Милитаризм пустит Россию по миру ...

omichka 20 сентября 2018 | 07:40

chapter_2:
по ветру

sbk 20 сентября 2018 | 07:34

А....

igor_ewgrafoff 20 сентября 2018 | 07:36

Для ТУ-95 или ТУ 22, конечно, нужно что - то посерьёзнее, посовременнее, чем С 200.

omichka 20 сентября 2018 | 07:37

Понты дороже денег.

Что-нибудь ещё отменят. Бесплатное образование, например.

xuato 20 сентября 2018 | 07:48

Покойный CCCР тоже вступил в гонку за Звездные войны и ....

vpu2011 20 сентября 2018 | 07:59

Вместе с новостью о привлечении концерна Калашников к новым автоматическим мерам безопасности становится понятно, что по периметру сирийских баз разместят Игорьков.

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