Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, ещё более совершенных образцов вооружений
Такие заявления делаются для поднятия рейтинга президента, денег в бюджете на эти программы уже нет, сказал в эфире «Эхо Москвы» руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
В свою очередь военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Эху» отметил, что заявления Путина о поступлении новейшего вооружения, превосходящего западное, говорят о вступлении России в гонку вооружений.
Комментарии24
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democ 20 сентября 2018 | 07:11
Да он просто коллекционер. Кто - то коллекционирует марки, кто - то старинное оружие, ну а САМ - образцы вооружения...
ramses333 20 сентября 2018 | 07:18
democ: Похоже, Путин уже коллекционирует собственные приступы старческой деменции.
romashka__ 20 сентября 2018 | 07:29
Другой стратегии развития России в умах кремлежуликов нет. Только война и... понты.
serge_moro 20 сентября 2018 | 07:33
romashka__: Евреи еще в небе-спросил офицер установки С-200.
Нет уже давно улетели -последовал ответ. Ах,эти суки улетели . А ну взять цель любую,что в небе осталaсь -,скомандовал российский офицер.
С-200 стало выпускать ракеты по всему периметру и офицер с крикoм -Россия вперед !! Бей жидов !! Спасай сирийцев,и иранцев !!
Вот, вот , сбили ,наконец этих еврейцев-красноармейцев -не мог угомониться офицер,который видел ,что подбили наконец самолет . Офицеру армии Коротышки очень хотелось ,чтобы это был самолет с евреями . Но, увы самолет оказался ИЛ -созвучно с ИГИЛ . В этом ИЛe оказались 15 русских офицеров разведки, которые все погибли. А где же эти суки евреи ?Так они же давно улетели и пьют бульон с мацой.
Вот суки еврейские !! Они снова ушли от нас-подытожил офицер комплекса С-200 . Затем он достал флягу отпил пару глотков водки ,всмотрелся в небо и нигде не мог найти евреев. Одни звезды .
И вдруг офицеру стало мерещиться ,что в небе горят тысячи шестиконечных звезд Давида . Офицер скомандовал- Взять цель . шестиконечные звезды !!
P.S. Мои соболезнования всем близким погибших офицеров от рук идиотов российской армии
sensei54 20 сентября 2018 | 07:21
democ: Рекламные буклеты от ВПК он коллекционирует.
ss2020 20 сентября 2018 | 07:13
вова: ты пока из старых научись попадать! а то, то боинг то ил-20...рано тебе ещё совершенные!)))
rihard 20 сентября 2018 | 07:13
Будете есть пушки и лечиться свинцом от благодетеля.
lenin3 20 сентября 2018 | 07:15
Ну,все,ептыть,на следующем параде 9-го мая по Красной площади пойдут надувные боевые терминаторы...)))
woodworld 20 сентября 2018 | 07:15
Ну куда уж более то
olgalevtova 20 сентября 2018 | 07:16
дедуша развлекает себя войнушками
stoik33 20 сентября 2018 | 07:17
В начале тысячелетия единоросы уже обещали экономически обогнать развитые государства.Когда те: "будут идти в фарватере российской экономики." Уже обогнали. Ага. Как же. Теперь взялись за стрелялки. Шутеры хреновы.
Так и видится главнокомандующий на деревянной лошадке с детской сабелькой, гордо воздетой вверх. И бескозырка, отчетливо врезавшаяся в ботокс. Уууурррряяяя!
stopkran1969 20 сентября 2018 | 07:17
Надувные войска, картонные танковые дивизии и новые формочки для оловянных солдат, зелёные латексные человечки
ramus 20 сентября 2018 | 07:18
Качество питания населения г-на Путина не заботит.
ppvngavr 20 сентября 2018 | 07:22
Путин выходит на финишную прямую, ведущую страну в пропасть. Подробнее об этом - в публикации:
"На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
vadimp 20 сентября 2018 | 07:22
"Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, ещё более совершённых образцов вооружений"
Ага щаззз! :)
Для начала образование с наукой на ноги поставь, технологии заведи, а уж потом о новом ... . Мультики то и обезьян показывать может.
ss2020 20 сентября 2018 | 07:28
эти малыши такие неугомонные...! всё новые и новые игрушки подавай!)))
alexakimfaa 20 сентября 2018 | 07:30
Недаром же Игорь Шувалов как-то говорил,что россиянам предстоит "затянуть пояса потуже"..Но,он тогда имел ввиду последствия аннексии Крыма,но никак не гонки вооружений..А тут - раз, и...
chapter_2 20 сентября 2018 | 07:31
Зачем разрабатывать новые, ещё более совершённые образцы вооружений, если внешняя безопасность России на 100% обеспечена атомным оружием и ракетами для его доставки? Милитаризм пустит Россию по миру ...
omichka 20 сентября 2018 | 07:40
chapter_2:
по ветру
sbk 20 сентября 2018 | 07:34
А....
igor_ewgrafoff 20 сентября 2018 | 07:36
Для ТУ-95 или ТУ 22, конечно, нужно что - то посерьёзнее, посовременнее, чем С 200.
omichka 20 сентября 2018 | 07:37
Понты дороже денег.
Что-нибудь ещё отменят. Бесплатное образование, например.
xuato 20 сентября 2018 | 07:48
Покойный CCCР тоже вступил в гонку за Звездные войны и ....
vpu2011 20 сентября 2018 | 07:59
Вместе с новостью о привлечении концерна Калашников к новым автоматическим мерам безопасности становится понятно, что по периметру сирийских баз разместят Игорьков.