Владимир Путин заявил о необходимости разработки новых, ещё более совершенных образцов вооружений

Такие заявления делаются для поднятия рейтинга президента, денег в бюджете на эти программы уже нет, сказал в эфире «Эхо Москвы» руководитель программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андрей Колесников.



В свою очередь военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Эху» отметил, что заявления Путина о поступлении новейшего вооружения, превосходящего западное, говорят о вступлении России в гонку вооружений.