Избирком Приморья, как ожидается, сегодня признает сегодня недействительными выборы губернатора региона

ЦИК после жалоб и протестов после победы в самый последний момент кандидата от Единой России нашёл нарушения и призвал это сделать.

У ЦИК возникли вопросы к голосованию на 13ти участках. Там бесследно исчезли протоколы, сказала глава избиркома Элла Памфилова. Это голоса 24 тысяч избирателей. При этом глава ЦИК не уточнила, почему комиссия не предлагает просто отменить результаты на этих участках и признать действительным голосование на всех остальных. Вчера врио главы Приморья, единоросс Андрей Тарасенко несколько раз менял решение об участии в новых выборах. Ещё до них он может уйти со своей должности, сообщил вечером РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Второй тур губернаторских выборов в Приморье в воскресенье для многих завершился неожиданно. Коммунист Андрей Ищенко, который побеждал с разницей в пять процентов при подсчёте 95 процентов бюллетеней в итоге внезапно уступил единороссу. После того как было объявлено о победе Тарасенко во Владивостоке начались протесты, а Ищенко объявил голодовку, но по просьбе лидера КПРФ Зюганова быстро её прекратил. Ищенко сказал, что намерен добиваться отмены результатов. И готов участвовать в новых выборах.

Победу кандидату от власти новые выборы не гарантируют. К тому же они могут подстегнуть протестное голосование в других регионах, отмечает РБК. В это воскресенье второй тур пройдёт ещё в трёх областях – Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.