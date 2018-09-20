Instagram удалил публикацию российского бойца смешанных боевых искусств Нурмагомедова из-за «враждебных высказываний»
Сервис Instagram удалил публикацию российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова из-за «враждебных высказываний». Об этом сообщает сайт Медуза. Речь идёт о публикации, сделанной во время конфликта с рэпером Тимати. Запись от 10 сентября начиналась текстом «Каждая тварь ответит за свои слова». В Инстаграме предупредили, что за новые нарушения правил сервиса, доступ к аккаунту может быть закрыт. Конфликт между Нурмагомедовым и Тимати произошёл из-за отмены в Дагестане концертов артистов, которые получали угрозы в соцсетях. Тимати связал появление угроз с влиянием Нурмагомедова. Позже в конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал прекратить ссору.
Комментарии3
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ss2020 20 сентября 2018 | 06:52
это про зоопарк..!???)))
benin_papa__ 20 сентября 2018 | 07:01
Ай, там всего-то надо было написать «тварь божья»..
Тогда было бы не оскорбительно, а очень даже скрепоносно.
ss2020 20 сентября 2018 | 07:07
ентот Нурмачерезтридцатьтризаборагомедов не знал... что каждой твари по паре!)))