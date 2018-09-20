Командующий ВВС Израиля направляется в Москву для обсуждения ситуации со сбитым российским самолётом
Делегация во главе с генералом Амикамом Норкиным сегодня планирует представить результаты расследования.
Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Погибли 15 российских военнослужащих. В Москве заявили, что самолёт подставили под удар истребители ВВС Израиля. Вчера вечером Израиль также обвинил в случившемся сирийский президент Башар Асад. В Тель-Авиве ответственность за произошедшее возложили на Сирию.
Комментарии12
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ura_123 20 сентября 2018 | 06:51
Макнут путиноидов мордочками в ихнее дерьмецо и поедут домой на берег Красного моря))
ur_sus 20 сентября 2018 | 07:00
ura_123:
Да, мокнут. Только поедут не на "берег моря" а готовить израильские ВВС в следующей операции. Скоро услышим, я думаю.
stopkran1969 20 сентября 2018 | 07:11
ura_123: последнее еврейское предупреждение - вякать строго у корыта и свято чтить традиции рюскага воинства - сами топили корейца, сами топили варяг....
sensei54 20 сентября 2018 | 07:17
ura_123: Построит и подравняет маляров и плотников.
«Знай, сверчок, свой шесток! Прямо в харю, в харю!» (с)
ss2020 20 сентября 2018 | 07:00
шойгу: тов.верх.главнокомандущий, самолёты закончились! вова: прекратить полёты!)))
ss2020 20 сентября 2018 | 07:02
Генерал Амикам Норкин: вова, а хотите мы все ваши базы сирии превратить в пепел...!???)))
palm_coast 20 сентября 2018 | 07:08
Гора идет дать манды Магомеду.
stopkran1969 20 сентября 2018 | 07:23
Сам летит или всей четверкой F16?
andre_klimov 20 сентября 2018 | 07:39
stopkran1969:
И самое смешное - не принять его нельзя. Оно ведь так - либо принять и торговаться, либо - информация станет общедоступной. Ну, случается такое иногда....
ly4_sveta 20 сентября 2018 | 07:49
Шойгу десять часов после трагедии молчал, а потом
выдал Путину такую ахинею, что в Израиле решили
сами доложить российскому главнокомандующему о
его профанах-генералах, которые делают из Путина
дурака, то показывая кадры с чужих операций, выдавая
их за свои, то подсовывая ему мультики, то выдавая
самоподрыв, не попавших в цель ракет, как уничтожение
Томагавков. Там, оказывается разработана целая система
таких самоподрывов. Пора всех вывести на чистую воду, -
подумали в Израиле, забыв, что главному лжецу, создавшему
всю эту империю вранья, именно это и надо, ему правда и
истина поперёк горла, его власть враньем и держится. Вот
евреи его и припрут к стене, пусть выкручивается...
a_111111 20 сентября 2018 | 07:58
Ну командующим ВВС Израиля доверять нельзя, один такой обещал уничтожить авиацию арабов за сутки, соврал, хватило пары часов...
a_111111 20 сентября 2018 | 08:05
a_111111: И, кстати, Путин очень любит фразу тогдашнего израильского премьера - «С террористами переговоров не ведут...»((С) Голда Меер).