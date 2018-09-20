Командующий ВВС Израиля направляется в Москву для обсуждения ситуации со сбитым российским самолётом

Делегация во главе с генералом Амикамом Норкиным сегодня планирует представить результаты расследования.

Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Погибли 15 российских военнослужащих. В Москве заявили, что самолёт подставили под удар истребители ВВС Израиля. Вчера вечером Израиль также обвинил в случившемся сирийский президент Башар Асад. В Тель-Авиве ответственность за произошедшее возложили на Сирию.