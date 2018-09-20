В Министерстве труда составили график выходных и праздников на будущий год
Его уже утвердила комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Если документ одобрит правительство, то ближайшие новогодние каникулы будут длиться с 30 декабря по 8 января, выходными станут 23 и 24 февраля, а также дни с 8го по 10 марта. В мае будет две серии выходных: с 1го по 5е число и затем с 9го по 12е, пишет РБК.
Комментарии2
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yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:38
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
democ 20 сентября 2018 | 07:07
У многих будут вынужденные выходные, без праздников, начиная с декабря. Состояние российской экономики можно определить по наличию припаркованных автомобилей во дворах жилых домов в предпраздничные и послепраздничные дни.