В Министерстве труда составили график выходных и праздников на будущий год

Его уже утвердила комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Если документ одобрит правительство, то ближайшие новогодние каникулы будут длиться с 30 декабря по 8 января, выходными станут 23 и 24 февраля, а также дни с 8го по 10 марта. В мае будет две серии выходных: с 1го по 5е число и затем с 9го по 12е, пишет РБК.