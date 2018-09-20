Претенденту на пост губернатора Владимирской области предложили должность вице-спикера заксобрания, утверждают источники. Собеседники РБК рассказали, что если кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, дошедший до второго тура, согласится на предложение «Единой России», о решении может быть объявлено уже сегодня. Сам Сипягин заверил, что предложений не получал. Между тем, по словам источников, он фактически перестал вести предвыборную кампанию: сдал агитационные материалы и перестал появляться на дебатах. В первом туре он набрал чуть больше 31-го процента голосов, его соперник – действующий губернатор, единоросс Светлана Орлова — порядка 36%. Вчера она обратилась к избирателям и пообещала в случае победы исправить ошибки.