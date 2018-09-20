Башар Асад спустя два дня после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет, выразил соболезнования

Президент Сирии прислал Владимиру Путину телеграмму, в которой обвинил в случившемся Израиль. Асад написал российскому коллеге, что крушение Ил-20 стало результатом «заносчивости Израиля», который, как выразился сирийский лидер, использовал «грязные методы» для достижения «низменных целей» — передаёт агентство ТАСС.

В результате крушения Ил-20 в минувший понедельник погибли 15 российских военнослужащих. В Москве заявили, что самолёт подставили под удар истребители ВВС Израиля. В Тель-Авиве ответственность за случившееся возложили на Сирию.