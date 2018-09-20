В МВД не нашли нарушений в концертной деятельности Лаймы Вайкуле и её пребывании на территории России
Об этом со ссылкой на министерство сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что провести проверку просил член общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский. Просьба последовала за публичным заявлением певицы о том, что она не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар.
Комментарии1
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yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:32
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