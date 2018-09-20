Участники прокремлёвского движения SERB сорвали спектакль Константина Богомолова в МХТ имени Чехова
Об этом сообщает телеканал «Дождь». В минувший вторник во время показа спектакля «Идеальный муж» двое активистов вышли на сцену и устроили потасовку с актёрами. Затем участники SERB написали заявление в полицию с требованием, как они выразились, привлечь к ответственности «организаторов и участников безобразия».
В 2013 году показ спектакля пытались сорвать православные активисты, забравшиеся на сцену. На постановку также жаловались в полицию.
Комментарии3
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lenin3 20 сентября 2018 | 06:30
И ведь никто утырков насильно не гнал смотреть"безобразие".Но ходють и ходють,оскорбляются.
Но и артисты с рабочими сцены хороши:наваляли бы люлей утыркам,чтоб расхотелась по театрам ходить...
yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:33
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
polikarpich 20 сентября 2018 | 06:33
Интересно, а кто же спонсирует и направляет этих засранцев?