Топ-менеджер Роснефти Михаил Леонтьев перед вторым туром выборов в Хакасии записал телесюжет о сопернике губернатора
Топ-менеджер и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев перед вторым туром выборов в Хакасии записал телесюжет о сопернике действующего губернатора. Об этом со ссылкой на источники сообщает русская служба Би-би-си. В сюжете Леонтьев рассказывает, что финансирование кампании кандидата от КПРФ Валентина Коновалова взял на себя угольный «Разрез Аршановский». Как пояснил один из собеседников Би-би-си, в регионе это считается некрасивым, поскольку коммунисты шесть лет воевали против Аршановского разреза, проводили митинги и рассказывали про вред для здоровья и экологии. Другой источник уточнил, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина очень хорошие отношения с действующим губернатором Виктором Зиминым. Сам Леонтьев, не называя имён, сказал Би-би-си, что ездил в Абакан «поддержать человека» и исключительно в личном качестве, потому что у «Роснефти», по его словам, интересов там нет.
Комментарии3
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democ 20 сентября 2018 | 06:28
А что ещё мог написать проституированный алкоголик.
lenin3 20 сентября 2018 | 06:32
democ: да и имена,конечно,сказать не смог,сам не помнит,с кем бухал...
yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:33
❤️❤️❤️
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