Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ответственности работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Ко второму чтению документ не претерпел изменений. Ранее в процессе обсуждения инициативы замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев говорил, что предложение направлено на защиту людей, которым до выхода пенсию остаётся несколько лет.
Плёнка Исаев – Пенсии архив
Законопроект предусматривает штрафы в размере до двухсот тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев либо обязательные работы до трёхсот шестидесяти часов.
Комментарии1
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yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:34
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