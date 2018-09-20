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06:03, 20 сентября 2018

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ответственности работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Ко второму чтению документ не претерпел изменений. Ранее в процессе обсуждения инициативы замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев говорил, что предложение направлено на защиту людей, которым до выхода пенсию остаётся несколько лет.
Плёнка Исаев – Пенсии архив
Законопроект предусматривает штрафы в размере до двухсот тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев либо обязательные работы до трёхсот шестидесяти часов.

Комментарии

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yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:34

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