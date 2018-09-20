Срыв выборов губернатора в Приморье оказался спланированным, утверждают источники издания The Bell
Сценарий с фальсификациями и последующей отменой результатов придумали, когда стало ясно, что соперник кандидата от «Единой России» коммунист Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом. По словам собеседника издания, близкого к штабу единоросса, для победы Андрея Тарасенко итоги голосования в крупных городах нужно было «править» на 15%, в штабе началась паника, в итоге решили устроить массовые вбросы, чтобы затем из-за фальсификаций аннулировать результаты и через 3 месяца провести повторное голосование с теми же кандидатами.
Глава ЦИК Элла Памфилова накануне рекомендовала избиркому Приморья отменить результаты выборов из-за нарушений. Она назвала это «ударом под дых» и даже расплакалась.
Заседание избирательной комиссии Приморья должно начаться через час.
Комментарии1
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kochar 20 сентября 2018 | 06:27
Этот сценарий -задача для школьника младших классов.
А детишек детского сада есть сложнее задача:
-Кто победит при повторном голосовании?Единоросс или коммунист?