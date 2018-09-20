Следственный комитет сегодня может возбудить уголовное дело после межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии

Не менее девяти человек пострадали.

Село Кёнделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии окружено силовиками, местные жители блокируют въезд. Пару дней назад там произошли столкновения. После того как жители села большинство балкарцы не пропустили кабардинцев, участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы. Они хотели подняться на вершину горы Канжаль. По мнению балкарцев, сражения не было. Кабардинцы настаивают что черкесы тогда победили войска крымских татар. Всадникам пришлось объехать село по опасному пути для конницы, на гору въехали. Около двухсот черкесов пришло в село. И потребовали, что местные жители пропустили всадников на обратном пути. Между кабардинцами и балкарцами началась потасовка. В село стянули Росгвардию. В бойцов кидали камни, они по словам очевидцев стреляли в воздух, чтобы успокоить толпу. Позже беспорядки перекинулись в Нальчик. В столице Кабардино-Балкарии тоже произошли столкновения с силовиками, сообщает агентство Регион-онлайн. Пострадавшие среди местных жителей и силовиков. Следователи обещали в ближайшее время установить зачинщиков и решить вопрос об уголовном деле.

В Нальчик прибыли автобусы с бойцами Росгвардии и ОМОН из Северной Осетии, сообщает агентство. 10 лет назад в Кёнделене уже происходили столкновения, вызванные конным походом кабардинцев.