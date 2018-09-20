Петр Порошенко сегодня выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде
Это будет его последнее выступление в этом формате перед президентскими выборами, запланированными на март следующего года.
Как ожидается, послание украинского президента к Верховной Раде может стать неофициальным стартом избирательной кампании Порошенко. В своем обращении он расскажет о достигнутых под его руководством успехах и поставит перед парламентом цели на ближайшее будущее. В частности, речь может зайти о громкой инициативе президента по изменению Конституции. Порошенко предлагает расширить полномочия властей и провозгласить новый стратегический курс Украины на улучшение качества жизни населения, увеличение экспорта в Евросоюз и уменьшение экспорта в Россию.
Кроме того, ранее глава государства на встрече с депутатами своей фракции пообещал рассказать «новые и неожиданные» вещи в послании к Верховной Раде. О чем именно идет речь, неизвестно.
Сам Порошенко пока официально не подтверждал намерение идти на второй срок, пообещав рассказать о своих планах после старта избирательной кампании.
Комментарии1
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yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:34
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