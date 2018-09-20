Процесс предоставления автокефалии УПЦ уже необратим, заявил патриарх Киевского патриархата Филарет

Процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви уже необратим, заявил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что это хочет народ.

В начале сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих представителей в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. В ответ в РПЦ пригрозили разрывом отношений и сообщили, что патриарх Кирилл больше не будет молиться за патриарха Варфоломея.