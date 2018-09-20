Процесс предоставления автокефалии УПЦ уже необратим, заявил патриарх Киевского патриархата Филарет
Процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви уже необратим, заявил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что это хочет народ.
В начале сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих представителей в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. В ответ в РПЦ пригрозили разрывом отношений и сообщили, что патриарх Кирилл больше не будет молиться за патриарха Варфоломея.
Комментарии3
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cromwel 20 сентября 2018 | 06:16
А на что попы надеялись вылизывая режим? То ли еще будет...
ymnikymnik 20 сентября 2018 | 06:26
А куда девать стадо попков ?
yulya__tsikina 20 сентября 2018 | 06:34
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz