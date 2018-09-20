Полиция Австралии задержала подростка, который втыкал иглы в клубнику, отправляемую на продажу

Он рассказал, что делал это ради шутки, подражая настоящим преступникам, сообщает телеканал SBS. Выйти на след тех, кому подражал молодой человек, полиции пока не удалось. Расследование началось на прошлой неделе. Иголки нашли в клубнике в штате Квинслед. Партии ягод отозвали из магазинов. Однако иглы и булавки стали находить в яблоках, бананах и клубнике по всей стране. Власти Австралии намерены ввести наказание – до 15 лет тюрьмы – за подобное повреждение продуктов.