Четыре человека пострадали при стрельбе в здании суда в США

Это произошло в штате Пенсильвания. Мужчина стрелял из пистолета, сообщает CNN со ссылкой на полицию. Среди пострадавших оказался полицейский, который стал стрелять в ответ. По данным телеканала, нападавший мужчина проходил ответчиком по одному из дел, связанному с домашним насилием и террористическими угрозами.