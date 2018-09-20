Четыре человека пострадали при стрельбе в здании суда в США
Это произошло в штате Пенсильвания. Мужчина стрелял из пистолета, сообщает CNN со ссылкой на полицию. Среди пострадавших оказался полицейский, который стал стрелять в ответ. По данным телеканала, нападавший мужчина проходил ответчиком по одному из дел, связанному с домашним насилием и террористическими угрозами.
Комментарии1
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dew_point 20 сентября 2018 | 05:20
И - ирония.