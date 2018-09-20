Пару, госпитализированную в воскресенье в Солсбери, выписали из больницы

По словам врачей, мужчина и женщина больше не нуждаются в лечении. Пострадавшие – 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и её муж–британец. Шапиро заявила, что она дочь российского генерала и что её преследует российская разведка. По данным источников газеты The Sun, пару отравили стрихнином.