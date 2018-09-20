Пару, госпитализированную в воскресенье в Солсбери, выписали из больницы
По словам врачей, мужчина и женщина больше не нуждаются в лечении. Пострадавшие – 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и её муж–британец. Шапиро заявила, что она дочь российского генерала и что её преследует российская разведка. По данным источников газеты The Sun, пару отравили стрихнином.
Комментарии5
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perectukin 20 сентября 2018 | 05:55
Жидовка напала на золотую жилу, типа это наша корова и мы ее будем доить ...
Работать то не хочется, вот и стала дочкой генерала - проституткой.
kochar 20 сентября 2018 | 05:58
Дурно пахнет...
sg100 20 сентября 2018 | 06:18
kochar:
Я вам больше скажу.Вся их сраная Велиобрехания очень дурно воняет..
kochar 20 сентября 2018 | 06:21
sg100: Если воняет,значит где то срут.
buzukin1905 20 сентября 2018 | 06:00
Ну шо - продристалась европроститутка, дочь генерала и сожительница жулика? Не удалось затравить англомужыка - опять Россия виновата! Кто-то роняет цену на кормушки в Солсбери - самое время покупать, .... мать!