В Госдуме во 2 чтении рассмотрят законопроект об ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста
В Госдуме сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Документ предусматривает штрафы в размере до двухсот тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев либо обязательные работы до трёхсот шестидесяти часов. В законопроекте также уточняется, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до того, как человек получает право выйти на пенсию по старости. Ко второму чтению законопроект не претерпел никаких изменений, отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии5
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sergirusso 20 сентября 2018 | 05:27
В законопроекте также уточняется, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до того, как человек получает право выйти на пенсию по старости.... БУДУТ УВОЛЬНЯТЬ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ. А ЧТО? ВПОЛНЕ ЗАКОННО!
archibald_dandy_esquire 20 сентября 2018 | 05:38
sergirusso:
правильно! надо добить средний и малый бизнесы! должен остаться только один бизнес - "путин-это-россия" - какбЭ всё должно принадлежать и руководиться только "друзьями-путина", самыми эффективными манижорами всех времён и народов
ура?
perectukin 20 сентября 2018 | 05:48
Дебилы во власти, вместо того чтоб развивать производство и увеличивать количество рабочих мест, чтоб на предприятиях платили нормальную белую зарплату, а не минималку они действуют наоборот...
Запрещать это путь в никуда, на такие методы всегда будут контрмеры.
profi1962 20 сентября 2018 | 05:50
А какие документы надо подать, что бы доказать что уволили с нарушениями этого закона, они придумали и как доказать, через суд? Они в Думе уже многие пенсионеры, а остальным и пенсии не нужны, денег до пятого колена хватит, а этот закон работать не будет.
kochar 20 сентября 2018 | 05:52
Такого глупого решения ещё надо поискать где нибудь у аборигенов.
Сатирический сюжет для Жванецкого и Шендеровича.
Советский киножурнал "Фитиль" отдыхает."Ералаш" плачет.