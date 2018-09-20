В Госдуме во 2 чтении рассмотрят законопроект об ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

В Госдуме сегодня во втором чтении рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Документ предусматривает штрафы в размере до двухсот тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев либо обязательные работы до трёхсот шестидесяти часов. В законопроекте также уточняется, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до того, как человек получает право выйти на пенсию по старости. Ко второму чтению законопроект не претерпел никаких изменений, отмечает агентство Интерфакс.