Минкомсвязи предложило обязать импортёров устанавливать на ввозимые компьютеры российские антивирусные программы
Минкомсвязи предложило обязать импортёров устанавливать на ввозимые в страну компьютеры российские антивирусные программы. Об этом пишет газета «Коммерсант». Чтобы избежать претензий со стороны Всемирной торговой организации, введение нормы собираются связать с обеспечением национальной безопасности. Участники рынка отмечают, что отсутствие конкуренции может негативно сказаться на качестве.
Комментарии4
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rihard 20 сентября 2018 | 04:41
Сволочная власть, со сволочным правительством— когда же вы нажретесь наконец!
astet 20 сентября 2018 | 04:55
rihard:Отличная мысль!
А в мерседесы устанавливать двигатели от Волги?
omichka 20 сентября 2018 | 04:42
В какое место?
veliratsepp 20 сентября 2018 | 04:52
И клеить на клавиатуру наклейки с эмблемой Росгвардии и флагом России. Каждая - по 87 р. за штуку.