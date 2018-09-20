Минкомсвязи предложило обязать импортёров устанавливать на ввозимые компьютеры российские антивирусные программы

Минкомсвязи предложило обязать импортёров устанавливать на ввозимые в страну компьютеры российские антивирусные программы. Об этом пишет газета «Коммерсант». Чтобы избежать претензий со стороны Всемирной торговой организации, введение нормы собираются связать с обеспечением национальной безопасности. Участники рынка отмечают, что отсутствие конкуренции может негативно сказаться на качестве.