Под стартовым комплексом «Союза» на космодроме «Восточный» начали заполнять пустоты

Кроме того, пришлось перекладывать рельсы, сообщает со ссылкой на источник агентство ТАСС. В Роскосмосе эту информацию комментировать не стали. Ранее из сведений, размещённых на сайте госзакупок, стало известно, что на устранение пустот потратят около 4,5 миллионов рублей. Полости нашли в июле. Космодром Восточный начал работу два года назад.