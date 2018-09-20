Под стартовым комплексом «Союза» на космодроме «Восточный» начали заполнять пустоты
Кроме того, пришлось перекладывать рельсы, сообщает со ссылкой на источник агентство ТАСС. В Роскосмосе эту информацию комментировать не стали. Ранее из сведений, размещённых на сайте госзакупок, стало известно, что на устранение пустот потратят около 4,5 миллионов рублей. Полости нашли в июле. Космодром Восточный начал работу два года назад.
Комментарии2
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dominator13 20 сентября 2018 | 04:40
фекалиями
nemes 20 сентября 2018 | 04:48
Заполнять чем?