Участники прокремлёвского движения SERB сорвали спектакль Константина Богомолова в МХТ имени Чехова

Об этом сообщает телеканал «Дождь». В минувший вторник во время показа спектакля «Идеальный муж» двое активистов вышли на сцену и устроили потасовку с актёрами. Затем участники SERB написали заявление в полицию с требованием, как они выразились, «привлечь к ответственности организаторов и участников безобразия».

В 2013 году показ спектакля пытались сорвать православные активисты, забравшиеся на сцену. На постановку также жаловались в полицию.