Участники прокремлёвского движения SERB сорвали спектакль Константина Богомолова в МХТ имени Чехова
Об этом сообщает телеканал «Дождь». В минувший вторник во время показа спектакля «Идеальный муж» двое активистов вышли на сцену и устроили потасовку с актёрами. Затем участники SERB написали заявление в полицию с требованием, как они выразились, «привлечь к ответственности организаторов и участников безобразия».
В 2013 году показ спектакля пытались сорвать православные активисты, забравшиеся на сцену. На постановку также жаловались в полицию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kolenval99 20 сентября 2018 | 04:34
Уроды.
rihard 20 сентября 2018 | 04:35
Когда« Сербу» дадут просто в морду? Так чтобы эти гниды на всю жизнь запомнили
democ 20 сентября 2018 | 04:35
Пока не начнут бить "активистов" смертным боем, они не угомонятся. Хватит думать, что власть их приструнит. Они это делают с её молчаливого согласия.