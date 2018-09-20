Сегодня в Приморье может быть принято решение об отмене результатов выборов губернатора

Сделать это накануне рекомендовала глава ЦИК Элла Памфилова. Между тем издание The Bell со ссылкой на источники утверждает, что именно отмена и была целью вбросов бюллетеней за временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко. Сценарий разработали, когда он серьёзно стал отставать от соперника. По словам источников. Организаторы вбросов решили спровоцировать аннулирование результатов, чтобы через 3 месяца прошло повторное голосование с теми же кандидатами.