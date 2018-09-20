Суд в Новосибирске вынес приговор сотруднице полиции, которая требовала от подчинённых поделиться премиями. Как сообщает сайт МБХ-Медиа, замначальника отдела дознания приговорили к трём годам лишения свободы условно. По версии следствия, прошлой осенью сотрудница узнала, что её подчинённым дадут премию ко Дню полиции. Ей самой выплаты не полагались из-за того, что она была наказана руководством. Замначальника отдела объявила подчинённым, что осталась без премии из-за их плохой работы, потребовала поделиться деньгами и пригрозила, что в случае отказа они не получат премию пред Новым годом. Сотрудники собрали для начальницы около 50 тысяч рублей. Суд признал её виновной в получении взятки. Сама она уверяет, что подчинённые решили поделиться деньгами добровольно.