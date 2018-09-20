Командующий ВВС Израиля направляется в Москву для обсуждения ситуации со сбитым российским самолётом
Командующий ВВС Израиля направляется в Москву для обсуждения ситуации со сбитым российским самолётом. Делегация во главе с генералом Амикамом Норкиным сегодня планирует представить результаты расследования.
Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Погибли 15 российских военнослужащих. В Москве заявили, что самолёт подставили под удар истребители ВВС Израиля. Вчера вечером Израиль также обвинил в случившемся сирийский президент Башар Асад. В Тель-Авиве ответственность за произошедшее возложили на Сирию.
Комментарии1
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beregov_net 20 сентября 2018 | 03:24
Евреи интеллигентные люди , вам и здрасьте и пожалуйста и вельми панеже , а с кремлёвскими так нельзя , Израилю надо было послать русскую военщину по-матушке и всё , вопрос исчерпан