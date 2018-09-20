Следователи начали проверку по жалобам на нарушения во время второго тура выборов губернатора в Приморье

Уголовных дел пока нет, сообщили агентству Интерфакс в краевом управлении СК. Тем временем секретарь избирательной комиссии Приморья Наталья Камаева заявила, что поддерживает позицию ЦИК о необходимости отмены результатов выборов. При этом она добавила, что не знает, как выскажутся остальные члены избирательной комиссии. Отменить результаты из-за нарушений накануне рекомендовала глава ЦИК Элла Памфилова. Между тем издание The Bell со ссылкой на источники утверждает, что срыв выборов был спланирован. Согласно этим данным, сценарий с фальсификациями и последующей отменой результатов придумали, когда стало ясно, что соперник кандидата от «Единой России» коммунист Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом.