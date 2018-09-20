Сервис Instagram удалил публикацию российского бойца Хабиба Нурмагомедова из-за «враждебных высказываний»

Сервис Instagram удалил публикацию российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова из-за «враждебных высказываний». Об этом сообщает сайт Медуза. Речь идёт о публикации, сделанной во время конфликта с рэпером Тимати. Запись от 10 сентября начиналась текстом «Каждая тварь ответит за свои слова». В Инстаграме предупредили, что за новые нарушения правил сервиса, доступ к аккаунту может быть закрыт. Конфликт между Нурмагомедовым и Тимати произошёл из-за отмены в Дагестане концертов артистов, которые получали угрозы в соцсетях. Тимати связал появление угроз с влиянием Нурмагомедова. Позже в конфликт вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал прекратить ссору.