Суд арестовал акции экс-кандидата в президенты Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина
Это связано с разделом имущества с бывшей супругой, сообщает РБК со ссылкой на её адвоката Елену Бойцову. Сам Грудинин отказался комментировать решение суда. Издание напоминает, что бывший кандидат в президенты развёлся с женой в июле этого года.
Комментарии3
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tks 20 сентября 2018 | 02:25
Грудина с коммунистическим приветом, по-комиссарски, жахнул семейными устоями, вслед за петросянией! Это мода такая пошла, скрепоносная!
stebinmaku 20 сентября 2018 | 02:35
"Акции .. в совхозе имени Ленина".. ))
stebinmaku 20 сентября 2018 | 03:07
"Капиталисты должны были продать нам веревку, на которой бы мы их повесили, но они, гады, подсунули нам верёвку, на которой повисли мы сами" -
(с) В. И. Ленин. Мавзолей 20.09. 2018