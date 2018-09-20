Жена арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья стала депутатом в сельском поселении Липицкое

Жена арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна стала депутатом в сельском поселении Липицкое. Об этом она сообщила агентству Интерфакс. Юлия Шестун прошла в совет сразу двух поселений, но в Липецком поддержка избирателей оказалась значительнее и она решила остаться депутатом именно там. Александра Шестуна арестовали в июне по обвинению в превышении должностных полномочий. Затем на него завели дело о мошенничестве и незаконной коммерческой деятельности. Шестун вину не признаёт. Он связал уголовное преследование с намерением участвовать в выборах главы Серпуховского района.