Перед 2 туром выборов во Владимирской области кандидату от ЛДПР, по некоторым данным, предложили пост вице-спикера

Перед вторым туром выборов губернатора во Владимирской области кандидату от ЛДПР, по некоторым данным, предложили пост вице-спикера заксобрания. Так утверждают источники РБК. Они уточнили, что Владимир Сипягин не только участвовал в выборах главы региона, но и баллотировался в заксобрание. Если он согласится на предложение «Единой России», соответствующее заявление может быть сделано уже сегодня, — добавили собеседники издания. Сам кандидат от ЛДПР утверждает, что предложений ему не поступало. Между тем источники отмечают, что он фактически перестал вести кампанию. В первом туре Владимир Сипягин набрал чуть больше 31-го процента голосов, его соперник – действующий губернатор, единоросс Светлана Орлова — порядка 36%. Вчера она обратилась к избирателям и пообещала в случае победы исправить ошибки.