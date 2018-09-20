Топ-менеджер «Роснефти» Михаил Леонтьев перед вторым туром выборов в Хакасии записал сюжет о сопернике губернатора

Топ-менеджер и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев перед вторым туром выборов в Хакасии записал телесюжет о сопернике действующего губернатора. Об этом со ссылкой на источники сообщает русская служба Би-би-си. В сюжете Леонтьев рассказывает, что финансирование кампании кандидата от КПРФ Валентина Коновалова взял на себя угольный «Разрез Аршановский». Как пояснил один из собеседников Би-би-си, в регионе это считается некрасивым, поскольку коммунисты шесть лет воевали против Аршановского разреза, проводили митинги и рассказывали про вред для здоровья и экологии. Другой источник уточнил, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина очень хорошие отношения с действующим губернатором Виктором Зиминым. Сам Леонтьев, не называя имён, сказал Би-би-си, что ездил в Абакан «поддержать человека» и исключительно в личном качестве, потому что у «Роснефти», по его словам, интересов там нет.