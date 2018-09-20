Срыв выборов губернатора в Приморье оказался спланированным, утверждают источники The Bell

Срыв выборов губернатора в Приморье оказался спланированным, утверждают источники издания The Bell. Сценарий с фальсификациями и последующей отменой результатов придумали, когда стало ясно, что соперник кандидата от «Единой России» коммунист Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом. По словам собеседника издания, близкого к штабу единоросса, для победы Андрея Тарасенко итоги голосования в крупных городах нужно было «править» на 15%, в штабе началась паника, в итоге решили устроить массовые вбросы, чтобы затем из-за фальсификаций аннулировать результаты и через 3 месяца провести повторное голосование с теми же кандидатами.

Глава ЦИК Элла Памфилова накануне рекомендовала избиркому Приморья отменить результаты выборов из-за нарушений. Она назвала это «ударом под дых» и даже расплакалась.