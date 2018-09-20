Срыв выборов губернатора в Приморье оказался спланированным, утверждают источники The Bell
Срыв выборов губернатора в Приморье оказался спланированным, утверждают источники издания The Bell. Сценарий с фальсификациями и последующей отменой результатов придумали, когда стало ясно, что соперник кандидата от «Единой России» коммунист Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом. По словам собеседника издания, близкого к штабу единоросса, для победы Андрея Тарасенко итоги голосования в крупных городах нужно было «править» на 15%, в штабе началась паника, в итоге решили устроить массовые вбросы, чтобы затем из-за фальсификаций аннулировать результаты и через 3 месяца провести повторное голосование с теми же кандидатами.
Глава ЦИК Элла Памфилова накануне рекомендовала избиркому Приморья отменить результаты выборов из-за нарушений. Она назвала это «ударом под дых» и даже расплакалась.
Комментарии6
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zapadnay 20 сентября 2018 | 01:12
Надо же, Памфилова расплакалась.... В данном случае считаю, верной поговоркой, что «Москва слезам не верит».
oktabr 20 сентября 2018 | 01:45
zapadnay: Это она пока тренируется. В суде над всей их шайкой будут рыдания с заламываним рук.
tks 20 сентября 2018 | 02:01
oktabr: Так она и у Соловьева едва не разрыдалась, с трудом сдерживая комки горечи в горле ;')))
oleg_andreevich 20 сентября 2018 | 01:45
Оскара Памфиловой!
salut__521 20 сентября 2018 | 01:53
Забавно. Эллочка-подлюдоедка корчит из себя фальфисикационную целку...
tks 20 сентября 2018 | 01:57
Что это был акт политического рейдерства, зная, что из себя представляют путисты, было ясно с самого начала.