Башар Асад спустя два дня после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет, выразил соболезнования
Президент Сирии прислал Владимиру Путину телеграмму, в которой обвинил в случившемся Израиль. Асад написал российскому коллеге, что крушение Ил-20 стало результатом «заносчивости Израиля», который, как выразился сирийский лидер, использовал «грязные методы» для достижения «низменных целей» — передаёт агентство ТАСС.
В результате крушения Ил-20 в минувший понедельник погибли 15 российских военнослужащих. В Москве заявили, что самолёт подставили под удар истребители ВВС Израиля. В Тель-Авиве ответственность за случившееся возложили на Сирию.
Комментарии14
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stebinmaku 20 сентября 2018 | 01:10
Хорошее соболезнование должно настояться на горечи сожалений..
tks 20 сентября 2018 | 01:48
stebinmaku: До чего же крепка "горечь Асада"! Это не какой то там V.S.O.P., а настоящий X.O.!!
ur_sus 20 сентября 2018 | 02:00
Я сочувствую очень серьёзным и очень занятым израильским военным, которым завтра придётся общаться с непрофессиональными, тупыми и чванливыми клоунами из МО нарядившимися в форму из "военторга". Но, они понимают правила обращения с этими ряжеными и будут делать вид, что общаются с гомосапиенсами.
shalunok 20 сентября 2018 | 01:12
Сирийцы сбили российский самолет, когда израильских истребителей рядом не было.
Виноваты израильтяне потому, что они "заносчивы" и вообще "используют грязные методы" потому, что... евреи.
Эрдоган был честнее.
ankir 20 сентября 2018 | 01:21
shalunok: вы эксперт на продавленном диване?
efilika 20 сентября 2018 | 01:37
ankir: эксперт только ты. И путин.
beregov_net 20 сентября 2018 | 01:16
А может всё таки хохлы виноваты ? Как-то привычней - жидобандеровская хунта сбила российского сокола , на месте падения обнаружена визитка Яроша ....
ze_danil 20 сентября 2018 | 01:49
beregov_net: ога
а когда расшифруют чёрные ящики, то последней записью будет хоровой выкрик (в 15 глоток) "за пацанов!"
tks 20 сентября 2018 | 01:50
beregov_net: Хохлы - это модерн, а жиды - классика жанра ;)))
Ждём-с появления хохложидов-с!
vor_on 20 сентября 2018 | 01:22
ну, да Израиль....а кого же еще Асаду обвинять, ведь не путинских ПВОшников, сидевших за пультом с-200?
tonight 20 сентября 2018 | 01:25
Наконец то Асад выразил соболезнования. Это Путин ему сказал, мол подтверди мою версию что Израиль виноват а то мне не верят
tks 20 сентября 2018 | 01:39
То есть, этот Мясник дождался момента, когда в головах у российской "илитки" и в первую голову - у Фюрера Русского Мира, утвердится окончательная версия случившегося, и сообразуясь с нею, соответственно выступил?
Каков молодец, подлец!
salut__521 20 сентября 2018 | 01:44
Хм, тоже мне соболезнование... Все людоеды одинаковы - о своей вине за слопанных людишек из чужой большей тарелки пусть и по ошибке ни слова, зато всё на официанта списал. Хм...
pavlovsky 20 сентября 2018 | 01:58
Он просто поверил Путину. Сказано Израиль виноват - пусть и соболезнует...