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Эксклюзив Эха 00:05, 20 сентября 2018

Патриарх Филарет: Раскол между РПЦ и  Украинской Православной церковью неизбежен, потому что этого хочет бог и народ

Раскол между РПЦ и  Украинской Православной церковью неизбежен, потому что этого хочет бог и народ. Именно так в интервью «Эху Москвы» выразился глава раскольнической УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет.

Филарет добавил, что если бы в 90-х его избрали главой РПЦ, раскол с Украинской православной церковью все равно произошел.

Комментарии

8

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fresh_breeze 20 сентября 2018 | 00:14

Какой бог хочет? Укрохристос? Бог один, не лепи горбатого к стенке, Филарет, вы и так там со своими узурпаторами довели страну почти что до раскола.

fig_vvam 20 сентября 2018 | 00:28

fresh_breeze: Естественно, что Господь один и един.
Но что он хочет отделения Украинской церкви от российской несомненно.
Ведь без его воли ничего не происходит, волосок с головы человека не упадает. А тут такие грандиозные события.

Но Филарет прав, отделение Украинской церкви было неизбежно.
РПЦ часть государства и им управляется полностью.

Поэтому украинские власти в любом их виде, не могли допустить духовного управления своими гражданами со стороны иностранного правительства.

vpu2011 20 сентября 2018 | 00:15

Некоторые люди могут даже полезное для своей нации дело испоганить.
Одни из таких людей - которые утверждают, что знают чего хочет бог.

dominator13 20 сентября 2018 | 00:19

все правильно, в РПЦ молятся золотому тельцу, а в Украине-Богу!
Так что аривидерчи,москали!

dzeniss 20 сентября 2018 | 00:23

"Раскол неизбежен, потому что этого хочет бог и народ"... О как!!! "Чего хочу я - того хочет бог и народ..." И сколько еще эти ряженые будут держать людей за баранов? ...А может не надо оскорблять баранов такими людьми?..

viktorova 20 сентября 2018 | 00:30

dzeniss: //И сколько еще эти ряженые будут держать людей за баранов?//
До тех пор, бараны будут к ним ходить...
Ряженые и вера - не одно и то же.

dsa_dsf 20 сентября 2018 | 00:25

Гудбай московские попы

tiridas 20 сентября 2018 | 00:32

Если человек начинает утверждает, что говорит за Бога, якобы вещает Его словами, то это серьёзная проблема для окружающих. Если при этом этот "пророк" взлетел высоко, то это уже проблема для общества.
:-/

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