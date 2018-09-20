Патриарх Филарет: Раскол между РПЦ и  Украинской Православной церковью неизбежен, потому что этого хочет бог и народ

Раскол между РПЦ и Украинской Православной церковью неизбежен, потому что этого хочет бог и народ. Именно так в интервью «Эху Москвы» выразился глава раскольнической УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет.

Филарет добавил, что если бы в 90-х его избрали главой РПЦ, раскол с Украинской православной церковью все равно произошел.