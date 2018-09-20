Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин сегодня отправляется в Москву
Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, он передаст российской стороне данные по крушению Ил-20 в небе над Средиземным морем. Самолет радиоэлектронной разведки был сбит сирийской ракетой в понедельник вечером. Российские военные утверждают, что израильские истребители, наносившие удар по сирийским правительственным силам, прикрылись российским воздушным судном. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Президент Сирии Башар Асад только сегодня вечером направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. Причиной катастрофы, по его мнению, стали «заносчивые» действия Израиля. Как передает агентство САНА, сирийский лидер выражает надежду, что трагедия с российским ИЛ-20 не остановит совместную борьбу России и Сирии с терроризмом.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 00:13
Да, тёплые слова соболезнования сейчас нужны нацдилеру как никогда.
Известно, что он очень любит лётчиков, а каждая потеря самолёта для него - как ножом по сердцу.
А за последнее время он столько самолётов потерял, что неизвестно, как вытерпел это.
chernyij 20 сентября 2018 | 00:18
mikhail_spb_: Пора уже запретить ввозить соль, особенно морскую, ну и для москвичей запретить фалафель..
chernyij 20 сентября 2018 | 00:16
Не родственник ли пропагандиста с НТВ? Пусть пригласит его к себе в программу. Хотя опасно, конечно, может и выгнать посередине программы, если что-то не понравится и устроит международный шкандаль.
pulalala 20 сентября 2018 | 00:19
Навтыкают этому Норкину, по сусалам....
kaplan911 20 сентября 2018 | 00:22
Минобороны России ( да и Кремль) сходил под себя, а Израиль будет убирать это дерьмо?!
Вау!
Так тупить на весь мир могут только конченные отморозки.