Избирком Приморья, как ожидается, сегодня признает сегодня недействительными выборы губернатора региона
ЦИК после жалоб и протестов после победы в самый последний момент кандидата от Единой России нашёл нарушения и призвал это сделать.
У ЦИК возникли вопросы к голосованию на 13ти участках. Там бесследно исчезли протоколы, сказала глава избиркома Элла Памфилова. Это голоса 24 тысяч избирателей. При этом глава ЦИК не уточнила, почему комиссия не предлагает просто отменить результаты на этих участках и признать действительным голосование на всех остальных. Вчера врио главы Приморья, единоросс Андрей Тарасенко несколько раз менял решение об участии в новых выборах. Ещё до них он может уйти со своей должности, сообщил вечером РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Второй тур губернаторских выборов в Приморье в воскресенье для многих завершился неожиданно. Коммунист Андрей Ищенко, который побеждал с разницей в пять процентов при подсчёте 95 процентов бюллетеней в итоге внезапно уступил единороссу. После того как было объявлено о победе Тарасенко во Владивостоке начались протесты, а Ищенко объявил голодовку, но по просьбе лидера КПРФ Зюганова быстро её прекратил. Ищенко сказал, что намерен добиваться отмены результатов. И готов участвовать в новых выборах.
Победу кандидату от власти новые выборы не гарантируют. К тому же они могут подстегнуть протестное голосование в других регионах, отмечает РБК. В это воскресенье второй тур пройдёт ещё в трёх областях – Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области.
Комментарии4
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danko1 20 сентября 2018 | 00:11
Избирком приморья должен быть распущен, а против членов его должны быть возбуждены уголовные дела.
Как и против Памфиловой, нагло вравшей о массово голосовавших на кораблях за едросовца, когда в Приморье голосования на кораблях не было, как нет и судоходства, даже речного.
kaplan911 20 сентября 2018 | 00:17
\\ В России увеличилась убыль населения
Последний раз численность россиян по итогам года снижалась в 2009 году.
Население России за январь-июль 2018 года сократилось на 91 900 человек, а без учета миграционного прироста — на 170 500 человек, сообщил сегодня Росстат.\\
Китайцев будем приглашать в то же Приморье?!
sbk 20 сентября 2018 | 00:40
А на участках, где исчезли протоколы, невозможно возбудить уголовные дела?
Об исчезновении? Не 10 лет ведь прошло.
vvbetin 20 сентября 2018 | 00:44
бедные люди приморья и дальнего востока .. вечно им не везет на адекватных чиновников то этот больной черепков выяснял отношение с губернатором вместо работы .. то эти казнокрады с миллионами и часами на миллиард ... или климат их портит ..