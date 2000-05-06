Двое участников прокремлевского движения SERB сорвали спектакль «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова.
Они вышли на сцену и устроили потасовку с актерами. Инцидент произошел 18 сентября, а сегодня видео случившегося представители движения прислали в редакцию «Дождя». Один из участников потасовки, Игорь Брумель, заявил, что члены движения написали заявления в полицию с требованием привлечь к ответственности организаторов и участников, как он выразился, «этого безобразия». «Идеальный муж» в постановке Константина Богомолова идет в МХТ с 2013 года и удостоен национальной театральной премии «Золотая маска». Один из показов «Идеального мужа» в 2013 году уже пытались сорвать православные активисты, которые тогда тоже забрались на сцену. На постановку неоднократно жаловались в полицию.
Комментарии10
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trans 19 сентября 2018 | 23:44
А чему удивляться, их же власть крышует, все им сходит с рук.
ugiazov 19 сентября 2018 | 23:49
Привпастная шпана разгулялась. Уверены в своей безнаказаности.
hrzn877 19 сентября 2018 | 23:58
Этого, пожалуй, нигде в мире больше нет. Булгаков далеко видел... И действительно, всё покрывается государством. Единственный вопрос - будет ли хоть какой-то отпор, и я имею в виду отпор настоящий, если надо, с оружием - если государство не выполняет свои функции, то нужно их принять на себя, а если государство покрывает бандитов, то тогда необходимо бороться с таким государством.
polikarpich 20 сентября 2018 | 00:09
hrzn877: Охрана нужна, нормальная, не из "прокремлёвских активистов". Чтоб вломили этому говнистому SERBу по самое "не могу". Чтоб и близко опасались приближаться ко всяким выставкам и спектаклям
neon999 19 сентября 2018 | 23:58
Зачем ЭМ все время отмазывает упырей ?
Нельзя называть "прокремлемлевскими активистами" бандитов под прикрытием полиции.
Проблема не в том, что они "активисты" и не в том, что "прокремлевские".
Но журналисты изображают слепоту и занимаются словесным подлогом понятий.
aleksei123m 20 сентября 2018 | 00:01
Как в Германии начала 30-х. Этакие "штурмовики" путина?.
nl_2010_ 20 сентября 2018 | 00:08
aleksei123m: Думаю, что им нужен будет Фюрер покрепче.
vpu2011 20 сентября 2018 | 00:21
Чем дальше, тем больше схожести у росеи с третьим Рейхом.
Вот и дегенеративное искусство не забыли.
kottimot 20 сентября 2018 | 00:25
А ЧЕГО ХУНВЭЙБИНЫ ХОТЕЛИ? Запрета О. Уальда? Богомолова? Закрытия МХТ?
ulagai 20 сентября 2018 | 00:34
Эти упыри выполняют чекисткие задания.Сами они не в состоянии,принимать решения,куда идти и чего громить.Инфузории.