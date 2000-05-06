Двое участников прокремлевского движения SERB сорвали спектакль «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова.

Они вышли на сцену и устроили потасовку с актерами. Инцидент произошел 18 сентября, а сегодня видео случившегося представители движения прислали в редакцию «Дождя». Один из участников потасовки, Игорь Брумель, заявил, что члены движения написали заявления в полицию с требованием привлечь к ответственности организаторов и участников, как он выразился, «этого безобразия». «Идеальный муж» в постановке Константина Богомолова идет в МХТ с 2013 года и удостоен национальной театральной премии «Золотая маска». Один из показов «Идеального мужа» в 2013 году уже пытались сорвать православные активисты, которые тогда тоже забрались на сцену. На постановку неоднократно жаловались в полицию.