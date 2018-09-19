Состояние издателя «Медиа-зоны» Петра Верзилова, по-прежнему, вызывает опасения
Врачи считают, что он мог быть отравлен, рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов:
Сейчас Петр Верзилов лечится в Берлине.
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Врачи считают, что он мог быть отравлен, рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов:
Сейчас Петр Верзилов лечится в Берлине.
Комментарии5
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blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 23:08
Зачем кто-то из банального наркомана и алкоголика Верзилы-дегенерата делает мученика-борцуна-хероя?
nina51 19 сентября 2018 | 23:35
blinorozhiy_chmo: Баллада о Верзиле. Работал Петя бузотером, забористый косяк курил. )))
fresh_breeze 19 сентября 2018 | 23:24
Похоже на заранее продуманную авантюру.
1. Шаг:
Хулиганство во время финала ЧМ
2. Шаг
Жалобы на сильное недомогание
3. Шаг
Якобы благотворительная организация в Германии гонит в Москву спецборт (легче поверить, что это щедрость правительственных структур ФРГ, замаскированная под благотворителей, у которых таких денег быть не может в принципе, чтобы тратить их на какого-то русского фрика).
4. Шаг
Диагнозы от Шарите, которую все помнят по "межпозвонковой грыже" у Тимошенко.
5. Шаг (он впереди)
Обвинение Кремля в попытке убить этого чудика.
PS:
Верзилов не думал, что соглашаясь участвовать во всём этом, он рискует не на территории России, а там, где ему будут "ставить диагноз"? От него живого (не отравленного) им там может быть меньше проку, чем...
Самолёт германским налогоплательщикам обходится недёшево. И ради чего? Чтоб диагноз не подтвердился??? Петя, ты же МГУ закончил, хвост к носу должен уметь прикидывать, думай.
drgonish 19 сентября 2018 | 23:30
Нина Риччи? Полоний? Дуст? Немытые руки?
neon999 20 сентября 2018 | 00:17
Вместо того, чтобы написать что-то новое, повторяется старое.
Если на ЭМ и есть приличные журналисты - то явно не те, которые вывешивают новости.