Суд в Москве арестовал Владимира Гусакова

Бывший водитель экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвиняется в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Если его вина будет доказана, бывшему водителю грозит наказание от пяти до двенадцати лет заключения. На Гусаков ранее прямо указал Руссо. На очной ставке. Свою причастность к похищению артиста Гусаков отрицает.