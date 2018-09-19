Суд в Москве арестовал Владимира Гусакова
Бывший водитель экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвиняется в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Если его вина будет доказана, бывшему водителю грозит наказание от пяти до двенадцати лет заключения. На Гусаков ранее прямо указал Руссо. На очной ставке. Свою причастность к похищению артиста Гусаков отрицает.
Комментарии1
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neon999 20 сентября 2018 | 00:05
Темные заплесневелые делишки. В любом случае, ни о каких "судах" или "правоохранительной системе" в стране
говорить не приходится. Когда бандиты наказывают кого-то за бандитизм - это театр абсурда, не более.