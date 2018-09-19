Целью фальсификаций на выборах в Приморском крае была не победа действующего губернатора Андрея Тарасенко, а последующая отмена результатов. По сведениям сетевого издания The Bell, когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника». Близкий к штабу Тарасенко источник, утверждает, что для победы губернатора понадобилось бы «править» результаты на 15%. Ночью в крупных городах начался «массовый вброс» пишет The Bel.