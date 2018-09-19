Целью фальсификаций на выборах в Приморском крае была не победа действующего губернатора Андрея Тарасенко
Целью фальсификаций на выборах в Приморском крае была не победа действующего губернатора Андрея Тарасенко, а последующая отмена результатов. По сведениям сетевого издания The Bell, когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника». Близкий к штабу Тарасенко источник, утверждает, что для победы губернатора понадобилось бы «править» результаты на 15%. Ночью в крупных городах начался «массовый вброс» пишет The Bel.
Комментарии17
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alcatraz 19 сентября 2018 | 23:06
Неужели никто не понесет уголовную ответственность? Это же преступление...доаольно тяжкое. А пипл схавал как всегда.
rabin_tagor 19 сентября 2018 | 23:17
alcatraz: наказать нельзя наградить
gordy 19 сентября 2018 | 23:41
"Ночью в крупных городах начался «массовый вброс» пишет The Bel."
Кто отдал приказ?
ze_danil 19 сентября 2018 | 23:51
gordy: "хохлы, Тереза Мэй, Госдеп, Моссад"
нужное подчеркнуть
unprejudiced 19 сентября 2018 | 23:48
alcatraz: может действительно имеет смысл The Bell привлечь к уголовной ответственности за такой глупы лживый вброс
s_a_n_d_r_a 19 сентября 2018 | 23:11
Нет слов...
sagen 19 сентября 2018 | 23:43
s_a_n_d_r_a: Ну почему нет слов? Прямо сказано - фальсификация не имела целью избрание губернатора, он просто тоже хотел с высоты своего поста посмотреть Солцберецкий шпиль высотой 123 метра.
vot_eto_da 19 сентября 2018 | 23:15
Вместо этих разговоров надо всех причастных к фальсификациям задержать, без них пересчитать имеющееся. Все рукодельные подделки итоговых документов исправить по имеющимся у наблюдателей оригиналам и с учетом этой очистки данных объявить результат выборов. Привлечь к уголовной ответственности исполнителей фальсификаций и тогда м.б. на суде всплывет правда, кто и что затевал-заказывал. Для приговора исполнителям это не сильно важно
hz6691 19 сентября 2018 | 23:19
vot_eto_da: Кто "затевал-заказывал"! Вот это уже экстремизм и раскачивание галеры!
ivan14 19 сентября 2018 | 23:20
У фальсификации цель одна - обман изберателя. Если памфилова борется с нарушениями за преступления в тюрьму должны пойти те кто нарушил процедуру и преступил закон , иначе она соучастник преступления . В последнее время в Росси все выборы с нарушениями . Ложь рождает лжецов .
ts 19 сентября 2018 | 23:20
Неужели это кого-то удивляет? Никогда в России выборы честными не были и не будут. Сейчас всех бюджетников возьмут за горло, пригонят на участки и заставят голосовать за Тарасенко...
drgonish 19 сентября 2018 | 23:25
Бабыванги, б-ть. Как только ЦИК заявил об отмене результатов, тут же стали писать, что это и была была ЦЕЛЬ. Гении дедукции.
vinokur 19 сентября 2018 | 23:37
drgonish:
vinokur 19 сентября 2018 | 23:45
drgonish: Не ври. Памфиловна заявил о возможности отмены голосования, как только стало ясно, что скрыть мухлеж не удастся. И сразу было понятно, в чью пользу отмена 98% голосов вместо 2% вброса.
harry_r 19 сентября 2018 | 23:26
Полная чушь! По аналогии: целью неправильного лечения больного является пересмотр диагноза?
Конечно, целью была победа Тарасенко. И он это организовал. И теперь его Кремль выгонит. Потому, что была поставлена задача: победить без нарушений. Не справился - пнх.
Но и коммунисту дорогу перекроют. Для этого есть "честнейшая" Памфилова, которая готова и плакать и смеяться, когда прикажут.
tcheslav 19 сентября 2018 | 23:34
Издание путает, по экзит полу ВРИО Губернатора набирал 53 % голосов, а они ошибаются на 1-2 %.
dzeniss 20 сентября 2018 | 00:15
А прокуратура уже в курсе этого?!... Уже заведено уголовное дело?.. Или "мы своих не сдаем"... и на своих не заводим.
- Подумаешь, выборы сфальсифицировали, не первый и не последний раз... еще одни проведем. с "правильными" кандидатами.