Президент Сирии Башар Асад только сегодня вечером направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями
Как передает агентство САНА, сирийский лидер выражает надежду, что трагедия с российским ИЛ-20 не остановит совместную борьбу России и Сирии с терроризмом.
Комментарии16
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tv_victim 19 сентября 2018 | 23:07
Уважает.... А ведь мог бы и через месяц.
rabin_tagor 19 сентября 2018 | 23:14
tv_victim: и я тоже на это надеюсь
да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего
Аминь.
Leonid Shapiro 19 сентября 2018 | 23:45
tv_victim:
fig_vvam 19 сентября 2018 | 23:59
tv_victim: Просто этот сучонок понял, что ем у все сошло с рук,
А до этого сидел под лавкой и ждал, когда вытащат для порки.
leda53 19 сентября 2018 | 23:14
Когда велели, тогда и направил.
jacknichols 19 сентября 2018 | 23:15
А Хезболла прислала телеграмму?
alena01 19 сентября 2018 | 23:20
С текстом "как тебе кинжал спину, Вова???"
yan18 20 сентября 2018 | 00:00
alena01: Так у Путина ж нет мобильника и компа-а у Асада видать других средств связи-нет
turrinn 19 сентября 2018 | 23:21
/Президент Сирии Башар Асад только сегодня вечером направил Владимиру Путину телеграмму /
ответ:
"всё нормально, деньги есть.
поживём ещё, друх асад."
(путин в.в.)
begly_ 19 сентября 2018 | 23:23
Три дня Асад простоял на молельном коврике, прося прощения у Путина, позабыв про Аллаха.
begly_ 19 сентября 2018 | 23:28
А может быть три дня Аллаху акбар кричал с коврика. Поди их рзбери - восток он дело тонкое...
vladimirbelarus 19 сентября 2018 | 23:42
Нетаньяху прислал телеграмму за 5 минут до сбития, он выиграл!
put__out 19 сентября 2018 | 23:49
Странно, сбивали российские инструкторы, а извиняется ассад. Наверное ему целые сутки объясняли , зачем это надо воблоглазому...
ludvig14 19 сентября 2018 | 23:53
это почта россии так сработала, задержав доставку телеграммы на сутки!
testmeter 19 сентября 2018 | 23:56
А еще вчера все вокруг
Говорили: Асад - друг
Башар, говорили,
Наш сирийский друг
(С) В. Высоцкий
ulagai 20 сентября 2018 | 00:42
Не волнуйся,Асадка!Вы ещё с Вовкой повоюете,союзнички.Правда,долго воевать придётся.Вояки вы-не очень.