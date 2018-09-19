Исследовательское судно ВМФ России «Селигер» вошло в  акваторию Средиземного моря

Об этом сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии прохождения корабля через Босфор. «Селигер» примет участие в поисковых мероприятиях на месте падения российского Ил-20. Судно оснащено телеуправляемыми подводными аппаратами, способными погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров. В настоящее, по данным МО России, в поисках останков экипажа самолета задействованы восемь российских кораблей, катеров и судов обеспечения.