Исследовательское судно ВМФ России «Селигер» вошло в акваторию Средиземного моря
Об этом сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии прохождения корабля через Босфор. «Селигер» примет участие в поисковых мероприятиях на месте падения российского Ил-20. Судно оснащено телеуправляемыми подводными аппаратами, способными погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров. В настоящее, по данным МО России, в поисках останков экипажа самолета задействованы восемь российских кораблей, катеров и судов обеспечения.
Комментарии10
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stebinmaku 19 сентября 2018 | 23:09
"Селигер" ком а ля гер ..
oldpartizan 19 сентября 2018 | 23:31
stebinmaku: главное чтобы не появились "ашоты", иначе хана эскадре.
fig_vvam 20 сентября 2018 | 00:03
stebinmaku: А сирийцам какие-нибудь корабли не поставляли?*
Ведь потомят гады, а судно неплохое как-бы.
vilingrad 19 сентября 2018 | 23:13
Потонет- кого там обвинять- французов? Надо бы Шойгу подготовиться...
begly_ 19 сентября 2018 | 23:16
A xомяки утверждают что российская наука на дне. Нет, на плаву и еще способна дрыгнуть ножкой.
viktorova 20 сентября 2018 | 00:35
begly_: ...утверждают что российская наука на дне...
//Судно оснащено телеуправляемыми подводными аппаратами, способными погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров.//
Они там науку искать будут...
rygalov.vasiliyy 19 сентября 2018 | 23:31
Чушь! Опытовое судно СЕЛИГЕР в 19:22 мск (ровно три часа тому назад) лишь вошло в акваторию Мраморного моря, миновав пролив Босфор. До прохода в Средиземное море через пролив Дарданеллы экипажу этого судна ещё пилить и пилить, так сказать.
Географию следует знать, господа журналисты. Или есть такси с эскортом по вызову - довезут куда надо?
vladimirbelarus 19 сентября 2018 | 23:47
Как там "сирийское" ПВО, готово? Залп!!! Давай ещё!
bugbugbug 20 сентября 2018 | 00:06
Нашистов на борт захватить не забыли?
vor_on 20 сентября 2018 | 00:19
завтра:
- оно утонуло